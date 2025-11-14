YALOVA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME KARARININ İLANEN TEBLİĞİ

İlan tarihinden itibaren Kadastro Müdürlüğünde Askıda bulunan Düzeltme raporunda belirtilen gerekçelerle Yalova İli Altınova İlçesi Çavuş Köyünde bulunan 119 ada 22, 23, 28 ve 71 no.lu parsellerdeki ölçü ve sınırlandırma hatasının yapıldığı rapor ekindeki krokide gösterildiği şekilde ve tapuda kayıtlı yüzölçümü 119 ada 28 no.lu parselde 770.34 m² olarak düzeltilmesi yönünde verilen karar taşınmaz maliklerinden Mehmet Reşat oğlu Sebahattin ÖZDEMİR'in adres bilgilerine ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yalova Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği hususu ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02335134 #ilan.gov.tr