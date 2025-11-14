T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2023/230 Esas

KARAR NO: 2024/703

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2024 tarihli ilamı ile TCK 204/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, CMK.nun 231/5-6-a-b-c maddeleri gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verilen Ghodrat ve Safıe oğlu, 1989 İran doğumlu, DAVOOD GHEZELBASH tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere , süresinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 13/11/2025

