T.C. İSTANBUL 1. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/316 Esas

KARAR NO : 2023/498

Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/10/2023 tarihli ilamı ileTCK'nun 142/2-h maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilen SSÇ'e ilişkin kamu davasının MÜŞTEKİSİ olan Cemaleddin ve Henaa kızı, 1982 Bağdat doğumlu HANEEN JAAMALULDEEN MOHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 12.11.2025

