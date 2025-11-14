Örnek No:55*

T.C.

GAZİANTEP

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Gaziantep İl, Şehitkamil İlçe, KARACAOĞLAN Mahalle/Köy, Karacaoğlan Mevkii, 5324 Ada, 5 Parsel, Dava konusu taşınmaz tapuda, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi, 5324 ada, 5 parselde kayıtlı, 1.394,00 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmaz olup dava dosyasında mevcut tapu kaydına göre taşınmazın tamamı taraflar adına kayıtlıdır.

Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 03.02.2025 tarih ve 2024/505 Esas, 2025/191 Karar Sayılı İlamı ile satış işleminin yapılması için mahkeme satış defterinin 2025/51 Ortaklığın Giderilmesi satış esasına kaydı yapılmış ve tarafımdan dava konusu taşınmaz için kıymet takdir raporu düzenlenmesi istenmiştir.

2-TESPİT VE İNCELEME Dava konusu taşınmaz, Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi, 5324 ada, 5 parselde kayıtlı, 1.394,00 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmazdır.

Dava dosyasında bulunan Şehitkamil Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 22.05.2025 tarih ve E.25962331-754-210865 sayılı yazısına göre dava konusu Karacaoğlan Mahallesi, 5324 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmaz; imar planında ?Ayrık Nizam Dört Katlı (A-4) Konut Alanına? gelmektedir.

Keşif günü yerinde yapılan incelemede; Dava konusu taşınmaz, konum olarak Karacaoğlan mahallesinde 49002 nolu cadde ile 49051 ve 49053 nolu sokaklara cepheli bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmadığı, boş parsel durumunda olduğu görüldü. Taşınmaz konum olarak Mehmet Erdemoğlu caddesinin 50m doğusunda, Bahattin Nakıpoğlu Bulvarının 650m batısında, Nigar Ertürk Ticaret Meslek Lisesinin 370m kuzeydoğusunda, Şehitkamil Belediyesi Nikah salonunun 370m güneydoğusunda ve Özel Anka Hastanesinin 600m kuzeyinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge şehrin düzenli gelişmekte olan konut fonksiyonlu yerleşim alanlarındandır.

Taşınmazın yakın çevresi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup bölgede ulaşım sıkıntısı bulunmamaktadır. Şehir merkezine kuşuçumu 3 km mesafede bulunmaktadır.

3-TAŞINMAZIN DEĞERİNE ETKİ EDEN UNSURLAR Olumlu unsurlar :Dava konusu taşınmazın belediye hududu ve mücavir saha planı içerisinde bulunması, Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanması, çevresinin imarlı olarak yapılaşması değerini olumlu etkileyen unsurlardır.

Olumsuz unsurlar: Taşınmazın hisseli olması değerini olumsuz etkileyen unsurlardandır.

4-SONUÇ ve KANAAT Dava konusu taşınmazın yüzölçümü, kıymetine tesir edebilecek bi vasıf ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini, bedelin tespitinde etkili olabilecek diğer objektif ölçüleri ile serbest piyasa alım-satım rayiç bedelleri dikkate alınarak Gaziantep İli,Şehitkamil İlçesi, Karacaoğlan Mahallesi, 5324 ada, 5 parselde kayıtlı taşınmazın keşif günü itibariyle imar parseli olarak beher 1m2'sinin 22.000,00.TL olacağı kanaatine varılmıştır.

Buna göre taşınmaz arsa bedeli

1.394,00 m2 x 22.000,00 TL/m230.668.000,00.TL

Adresi : Gaziantep Şehitkamil Mahallesi Karacaoğlan MahallesiŞehitkamil / GAZİANTEP

Yüzölçümü : 1.394 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı ayrık nizam 4 kat konut alanı

Kıymeti : 30.668.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Dosyasındadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:31

13/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

