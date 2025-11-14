İLAN

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/310 Esas

DAVALILAR : 1- TEVFİK ATEŞ

2- EMİNE GÜLHAN ATEŞ

3- ŞÜKRÜ ATEŞ

4- GENÇ PAZARLAMA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinin özeti : Alanya ilçesi, Hacet mahallesi, 186 ada 105 parsel sayılı taşınmaz üzerine yapımı konusunda Alanya 2. Noterliğinin 09/01/1997 tarih ve 586 yevmiye numaralı "kat karşılığı inşaat sözleşmesi" ile inşaat yapımı konusunda akit yapıldığını, davalı şirketin kendisine düşecek bağımsız bölümleri kooperatif üyeliği adı altında bir sözleşme düzenleyerek 13 adet üyeye tapusunu vermeyi taahhüt ettiğini, Alanya 3. Noterliğinin 15/05/1997 tarih ve 4063 yevmiye numaralı müteahhit firma ile müvekkili arasında ortaklık sözleşmesi düzenlendiğini ifade ederek, taşınmazdaki arsa maliklerinin payının iptali ile müvekkiline düşecek bağımsız bölüme isabet edecek hissenin adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Sn. BAYRAM DEMİRTAŞ;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ndan dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 29/01/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK' nın 147. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02334092 #ilan.gov.tr