İLAN

T.C.

AKSARAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/66KARAR NO : 2025/259

DAVALI : Ömer DAL, Şammas ve Tevrat oğlu, 19/03/1980 doğumlu, Aksaray ili, Merkez ilçesi,

Akin köyü nüfusuna kayıtlı.

Davacı Bekir Dal ile Davalılar Seyit Akin, Ömer Dal, Hacı Memduh Dal, İsmail Tekin arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davasının açık yargılaması sonunda 17/06/2025 tarih ve 2025/66 esas, 2025/259 karar sayılı kararıyla;

"1-Davacının davalı Seyit'e karşı açtığı tapu iptal ve tescil talebinin REDDİNE,

2-Davacının terditli olan alacak talebinin KABULÜ ile; 1.563.222,25-TL' nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılar İsmail, Hacı Memduh ve Ömer'den 41153099282 TC kimlik numaralı Tevrat DAL'ın veraset ilamındaki payları oranında alınarak davacıya verilmesine" dair verilen karar ve davacı vekilinin istinaf dilekçesi davalı Ömer Dal'ın, bildirime yarar açık adresi bulunamadığından iş bu ilanın tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan tarihinden itibaren bir hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık yasal süresi içerisinde kararı istinaf etme hakkının, istinaf dilekçesine karşı cevap verme hakkının bulunduğu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02333412 #ilan.gov.tr