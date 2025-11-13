|
TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI
|
ÇORLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ
|Vergi No
|TC Kimlik No
|Soyad Ad
|Adres
|Vergi Dönemi
|Ana Vergi Kodu
|Vergi Kodu
|İhbarname Fiş Numarası
|Vergi Tutarı
|Ceza Kodu
|Ceza Tutarı
|Ceza Toplamı
|3010568151
|İFLAS HAL.DİRİL YAPI TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. DIŞ KAPI NO 6 18B İÇ KAPI NO 49 ÇORLU/TEKİRDAĞ
|01/2019-12/2019
|0010
|0010
|2025101413XaK0000016
|5.242.758,73
|3080
|5.242.758,73
|10.485.517,46
|Dairemiz mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellef adına düzenlenen vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ imkanının bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K 'nun 103. ve 106. maddeleri ile tebligat kanununun 21. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müdürlüğümüze bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri veya adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracatta bulunmayanların veya açık adreslerini bildirmeyenlerin hakkında bu ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Basın No: ILN02334080 #ilan.gov.tr