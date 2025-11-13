PODCAST CANLI YAYIN
Giriş Tarihi :14 Kasım 2025 , 00:03 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2025 , 00:09
Giriş Tarihi :14 Kasım 2025, 00:00 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2025, 00:09
TEKİRDAĞ DEFTERDARLIĞI
ÇORLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VERGİ/CEZA İHBARNAMESİ İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu İhbarname Fiş Numarası Vergi Tutarı Ceza Kodu Ceza Tutarı Ceza Toplamı
3010568151 İFLAS HAL.DİRİL YAPI TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KAZIMİYE MAH. DUMLUPINAR CAD. DIŞ KAPI NO 6 18B İÇ KAPI NO 49 ÇORLU/TEKİRDAĞ 01/2019-12/2019 0010 0010 2025101413XaK0000016 5.242.758,73 3080 5.242.758,73 10.485.517,46
Dairemiz mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellef adına düzenlenen vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ imkanının bulunamaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K 'nun 103. ve 106. maddeleri ile tebligat kanununun 21. maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden itibaren başlayarak 1 ay içinde müdürlüğümüze bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri veya adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracatta bulunmayanların veya açık adreslerini bildirmeyenlerin hakkında bu ilan tarihinden itibaren 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

