BAŞKENT MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

T A B L O-1

HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi

1 Ankara Bala Yaylalıözü 5821 84 3.185,84 Tam İmarsız Ham Toprak 5.058.900,00 1.011.780,00 15:30 25.11.2025

T A B L O-2

ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi

2 Ankara Gölbaşı Kızılcaşar-İmar 112774 4 1.000,00 801,00 Konut Alanı Arsa 20.025.000,00 6.007.500,00 11:00 26.11.2025

3 Ankara Gölbaşı Kızılcaşar-İmar 112246 8 1.050,00 629,00 Konut Alanı Arsa 15.725.000,00 4.717.500,00 11:10 26.11.2025

4 Ankara Gölbaşı Oğulbey-İmar 115300 7 945,31 Tam Konut Alanı Arsa 5.020.000,00 1.506.000,00 11:40 26.11.2025

5 Ankara Gölbaşı Taşpınar-İmar 112223 9 1.080,00 818,00 Konut Alanı Arsa 12.270.000,00 3.681.000,00 13:30 26.11.2025

6 Ankara Gölbaşı Taşpınar-İmar 114003 10 1.640,00 672,00 Konut Alanı Arsa 5.040.000,00 1.512.000,00 13:40 26.11.2025

7 Ankara Gölbaşı Tuluntaş 279 1 1.706,00 1.034,00 Ticaret Alanı Arsa 8.789.000,00 2.636.700,00 13:50 26.11.2025

8 Ankara Gölbaşı Karşıyaka 1081 8 3.000,00 1.228,00 Konut Alanı Arsa 23.000.000,00 6.900.000,00 14:00 26.11.2025

T A B L O-3

KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Satılacak Olan Taşınmazlar

Sıra No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati

9 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64233 2 1.500,00 Tam Gelişme Konut Alanı Arsa 6.750.000,00 1.350.000,00 14:50 26.11.2025

10 Ankara Yenimahalle Karacakaya 64232 1 2.258,88 Tam Gelişme Konut Alanı Arsa 11.295.000,00 2.259.000,00 15:00 26.11.2025

1-Tablo-1 deki taşınmazlar Hisar Emlak Müdürlüğünce, Tablo-2 deki taşınmazların Anıt Emlak Müdürlüğünce ve Tablo-3 deki taşınmazlar Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.

ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu)

2-İhaleye katılacak isteklilerin (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)

a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü T.C Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini,

c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,

ç) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.

3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni fazi uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilmektedir.

4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

6-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Hisar, Anıt ve Kale Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.

7-Posta yolu ile verilecek tekliflerde, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.