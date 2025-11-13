ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

25. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2025/1512 Esas

KARAR NO : 2025/1930

Davacı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından davalılar Okan Uykur vd. arasında Dairemizde görülmekte olan alacak davası nedeniyle;

Ankara 32. AHM'nin 2021/32 Esas sayılı dosyasına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Dairemizin 22/10/2025 tarih ve 2025/1512 Esas, 2025/1930 Karar sayılı ilamı gereğince; tarafların istinaf başvurusunun temyiz yolu açık olmak üzere ayrı ayrı esastan reddine karar verilmiştir.

Davacı vekili 06/11/2025 tarihli temyiz başvuru dilekçesinde özetle;mahkeme kararındaki gerekçe ve hükmün dosya muhteviyatını aksettirmemekte olup usul ve yasaya aykırı olduğunu, yargılama safhasında dosyaya sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde davalıların yönetim kurulu üyeliklerinin yanı sıra alınan dernek kararlarında imzalarının bulunduğunu, davalıların iddialarının mesnetsiz kaldığı gibi yönetim kurulu üyeleri olduklarının açık ve somut olan davalıların dernek faaliyetlerinden de mesuliyetinin bulunduğunu, davalıların dava konusu projenin teklifi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında dernek yönetim kurulu üyesi oldukları tüm dosya kapsamından anlaşıldığından dava konusu alacaktan birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirterek temyiz kanun yoluna başvurmuştur.

Dairemizin 22/10/2025 tarih ve 2025/1512 Esas, 2025/1930 Karar sayılı kararı ile davacı vekilinin temyiz başvuru dilekçesinin özetinin, ilanın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde karara karşı temyiz yasa yoluna başvurabileceği, davacı tarafın temyiz başvuru dilekçesine karşı iki haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi sunabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2025

Basın No: ILN02333062 #ilan.gov.tr