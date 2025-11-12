İLAN

T.C.

KÜTAHYA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/160 Esas

Davacı Kütahya İl Özel İdaresi tarafından davalı MAREİTTA JOHANNA DOĞAN aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı ve Kamulaştırma ilan metni gönderilmiş, gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresiniz de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan, Duruşmanın 12/12/2025 günü saat 10:10'dan itibaren yapılacağının ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Kütahya İli, Merkez İlçesi, Çalca Mahallesi, 6280 Ada, 87 Parsel, 3.714,82 m2 Yüzölçümlü, Tarla, 3.714,82 m2 kamulaştırılacak alan olan Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı (İL ÖZEL İDARESİ) kurumuna husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluğunuzda yürütüleceği davalıya ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02332492 #ilan.gov.tr