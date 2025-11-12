TC. İSTANBUL ANADOLU 14. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/1358 ESAS İLAN

DAVACI: MERYEM ÖZDOĞAN

DAVALI: HÜSEYİN CEMAL ÖZDOĞAN

T.C vatandaşı Davalı HÜSEYİN CEMAL ÖZDOĞAN'a adres araştırması yapılmış, davalının mernis adresi olmadığı ve tespit edilen adreslerde davalıya tebligat yapılamamış, yaptırılan tüm araştırmalara rağmen adresi detespit edilememiş bulunduğundan; duruşma gün ve saatinin adı geçene ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olmakla;

Mahkememiz 17/10/2025 tarihli ön inceleme duruşma tutanağı gereğince;

G.D.

1-Ön inceleme duruşmasında yapılacak başka bir işlem kalmadığı anlaşıldığından HMK'nın 143 madde ve fıkrası uyarınca tahkikat aşamasına geçilmesine ve tahkikatın HMK'nın 140/3 madde ve fıkrası uyarınca düzenlenen bu tutanağın esas alınması suretiyle yürütülmesine, bu hususun taraflara ihtarına(hazır bulunanlara ihtarat yapıldı, anladım dediler)

2-HMK 142. Maddesi gereği hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkında itiraz ve defiler yönünden; bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına,

3-HMK 147/2 ve 150/2 Maddeleri uyarınca belirlenen tahkikat duruşması gün ve saatinde geçerli bir özrü olmaksızın mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlerin itiraz edemeyecekleri ve dosyanın işlemden kaldırılabileceği hususlarının tanzim olunan duruşma tutanağının bir örneğinin tebliğ yerine kaim olmak üzere huzurda bulunan taraflara ayrı ayrı tevdi sureti ile tebliğine, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150.inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceği hususlarının ihtarına (İhtarat yapıldı)

4-Ön inceleme duruşmasında hazır olmayan taraflara 1 ve 3 nolu ara kararlar yönünden ihtar yerine geçmek üzere ön inceleme duruşma tutanağının ve tahkikat duruşma gün ve saatinin duruşma zabtı ile birlikte tebliğine,

5-Tarafların delil listelerinde tanık göstermesi halinde, tarafların tanıkları hangi hususta dinleteceğine dair beyanları, davanın ve çekişmenin konusu mahkememizce değerlendirildikten sonra tanıkların dinlenilmeleri için 6100 sayılı HMK'nın 245. maddesi gereğince meşruhatlı davetiye ile çağrılmalarına, yargı alanımız dışında bulunana tanıklar için talimat yazılmasına,

6-Taraflara dilekçelerinde gösterdikleri ve dinlenmesini istedikleri tanıkların adresleri ile tanıklık yapacakları hususları içerir dilekçe sunmak üzere HMK'nın 240.maddesi uyarınca iki haftalık kesin süre verilmesine, kesin süre içerisinde belirtilen eksikliklerin giderilmemesi halinde tarafların o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağının ihtarına,

7-Tarafların delil listelerinde bildirdikleri tanık sayısı ve dosya kapsamındaki karşılıklı beyan ve vakalar dikkate alınarak taraflara delil listesinde bildirilen tanıkları hangi hususta ve dilekçelerinde beyan edilen hangi vakaya ilişkin dinleteceklerine dair ayrıntılı beyanda bulunmak üzere önümüzdeki celseye kadar kesin süre verilmesine, davanın ve çekişmenin konusu ve tarafların ara kararı gereğince beyanları dikkate alınarak HMK 241.madde kapsamında tanıklardan bir kısmının dinlenilmesi ile yetinilmesi hususunda değerlendirilme yapılacağının taraflara ihtarına, ihtar edildi,

8-Davacının tanıkları SERVER TAN ÖZDOĞAN ve İRFAN ÖZDOĞAN adına tebligat çıkarılmasına, tanıkların davacı vekilince hazır edildiği takdirde gelecek celse dinlenilmesine,

9-Davalının süresinde cevap dilekçesi sunmadığı anlaşıldığından davalı tanıklarının dinlenilemesin yer olmadığına,

10-SGK yazı cevaplarına göre davalı HÜSEYİN CEMAL ÖZDOĞAN'ın 17/01/2025 tarihi itibariyle Mardin ilinde çalıştığı bildirildiğinden Mardin emniyet müdürlüğüne müzekkere yazılarak davalının adres araştırılmasının istenilmesine ayrıca davalının Mardinde çalıştığı iş yeri adresinde fiziken araştırma yapılarak davalının adresinin tespitinin istenilmesine, SGK kayıtlarına göre davalının çalıştığı mardinde ki iş yerinin bilgi ve adresinin müzekkere ile ayrıca belirtilmesine,

11-Ön inceleme duruşma zaptının davalı tarafa delil bildirme usulü yönünden ilanen tebliğine,

Bu nedenle duruşmanın 29/04/2026 günü saat 10:40 bırakılmasına karar verildi.. 17/10/2025 15:31:49

- Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. 20/10/2025

