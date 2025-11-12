T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2025/554 Esas sayılı dava dosyasında, Kadına Basit Yaralama, Tehdit suçundan,CMK 251 mad.uyarınca Basit Yargılama Usulü uygulanmasına, savunmanızı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmesi, CMK 251/4 maddesi uyarınca duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği, yazılı olarak itiraz edilmemesi halinde; CMK 251/4 ve CMK 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebileceği hususunun; Akbar kızı Zahra'dan olma 11/08/1994 KARAJdoğ. Müşteki Sanık MINA MAHRZAD'a, 7201SA TK.nun 28, 29, 48, 31 maddesi gereğince İLANEN TEBLİĞİNE, yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 11/11/2025

