ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/703 Esas

KARAR NO : 2025/799

Lehine vasiyet yapılan muris Cevat Gürlek'in kızları oldukları anlaşılan 02/03/1976 doğumlu Sema Gürlek ve Tony kızı 03/11/1972 doğumlu Edel O'loughlın Connelly'in açık kimlik bilgilerinin ve adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle mahkememizin 15/10/2025 tarih 2024/703 esas - 2025/799 karar sayılı kararının ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup;

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

1-Talebin KABULÜ ile vasiyet eden; Ankara İli, Mamak İlçesi, Kayaş Mah. Cilt No:26, Hane No:149, BSN:3'de nüfusa kayıtlı Hacı Ahmet ve Hatice'den olma 10/01/1946 doğumlu 160*****470 T.C. Kimlik no'lu Cevat Gürlek'in 25/08/2024 yılında vefatı ile Fethiye 5. Noterliği 11/11/2010 tarih ve 12970 yevmiye sayılı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Vasiyetnamenin bir örneğinin gerekçeli karar ile birlikte vasiyetnameye karşı 1 ay içerisinde dava açma hakkı olduğunu bildirir ihtar ile mirasçılar ve lehine mal vasiyet edilenlere RE'SEN TEBLİĞİNE,

Dair, tarafların yokluğunda karar verilmiş olup ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/11/2025

Basın No: ILN02332256 #ilan.gov.tr