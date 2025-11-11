T.C.

ANKARA BATI 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.19346727-2025/255-Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 23/09/2025 tarihli ve 2025/255 esas 2025/668 sayılı kararı ile Kamu Görevlisine Karşı Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan sanık Onur ÖZTÜRK hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildiği, Yüksel ve Aynur oğlu 10/12/1997 Ayvcık doğumlu Onur ÖZTÜRK'ün tüm aramalara rağmen tebliğata elverişli adresinin bulunamaması nedeniyle Gerekçeli Kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; Gerekçeli Kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK 268 inci maddesi uyarınca iki haftalık süre içerisinde Mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurulabileceği,

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02331183 #ilan.gov.tr