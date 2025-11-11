T.C. AMASRA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

AMASRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bartın İl, Kurucaşile İlçe, LİMAN Mahalle/Köy, 105 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz 2 katlı kargir ev ve bahçesi vasfı ile kayıtlıdır. orta verimli bir tarım arazisidir. özel bitkisel ürünlerin yetiştirilmesine müsait bir yapısı mevcuttur. Karadeniz sahiline 80 metre, İlçe polis merkezine 200 metre, kaymakamlık binasına 230 metre mesafededir.Kurucaşile Belediye sınırları içerisinde olup imar planı dahilindedir. üzerinde 3 adet 20-25 yaşlarında dut ağacı, 4 adet 15-20 yaşlarında kiraz ağacı vardır. ulaşımı kolay bir mevkidedir. taşınmaz üzerinde bir adet 3 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. yapı bodrum kat, zemin kat ve 1.kattan oluşan üç katlı bir yapıdır. dışı sıvalı ve bordo renkte boyanmış vaziyettedir. bodrum katı depodur. cam doğramaları pvcdir. 78,45 metrekare taban oturum alanına sahiptir. takribi 31-40 yaş arasında bir yapıdır.

Adresi : Bartın İli Kurucaşile İlçesi Liman Mah. Kurucaşile / BARTIN

Yüzölçümü : 985,93 m2

Kıymeti : 5.565.214,00-TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 15:00

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 15:00

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02331456 #ilan.gov.tr