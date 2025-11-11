T.C. AMASRA SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

AMASRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bartın İl, Kurucaşile İlçe, LİMAN Mahalle/Köy, 104 Ada, 27 Parsel, Taşınmaz tarla vasfındadır. orta verimli bir tarım arazisidir. özel bitkisel ürünlerin yetiştirilmesine müsait bir yapısı mevcuttur. Karadeniz sahiline 35 metre, İlçe polis merkezine 150 metre, kaymakamlık binasına 250 metre mesafededir. taşınmaz üzerinde kendiliğinden yetişen orman emvali ürünler mevcut olup uzun yıllar tarımsal faaliyet yürütülmemiştir. Kurucaşile Belediye sınırları içerisinde olup imar planı dahilindedir. belediyenin tüm alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. ulaşımın kolay olduğu bir mevkide olup manzarası bulunmamaktadır.

Adresi : Bartın İli Kurucaşile İlçesi Liman Mahallesi Kurucaşile / BARTIN

Yüzölçümü : 1.678,95 m2

Kıymeti : 4.197.375,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:03

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 10:03

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 10:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02331447 #ilan.gov.tr