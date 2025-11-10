T.C.

ANKARA 60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2021/46 Esas

KARAR NO : 2025/134

Basit Yaralama ve Kasten Yaralama suçundan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2025 tarihli ilamı ile HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA (3 kez) karar verilen Müslim ve Sıdaka oğlu ENVER ABBAS tüm aramalara rağmen bulunamadığından Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ edilmiş sayılma tarihinden itibaren iki hafta içerisinde hükmü veren mahkemeye veya bulunduğu yerin nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine başvurarak bir dilekçe verilmesi veya Zabıt katibine yapılacak bir beyanla beyanın tutanağa geçirtilerek hakime onaylatılması sureti ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olduğuna, istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine,

İlan ücretinin ve mahkeme masrafının, cmk 327 maddesi gereğince sanığın üzerinde bırakılmasına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

