T.C.

ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/472 Esas



İLAN METNİ

Davacı: Milli Eğitim Bakanlığı

Davalı :Ender Rehabilitasyon Organizasyon ve Danışmanlık Eğitim Sağlık Tekstil Temizlik Gıda Bilgisayar Dayanıklı Tüketim Kırtasiye Turizm Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve diğerleri

Dava konusu:Alacak ( Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)

Mahkememizin 2024/472 Esas sayılı dosyasında dava dilekçesi özetle; Rukiye Bayındır'ı çalıştıran alt işveren konumundaki ve kıdem tazminatım ödenmeyen, dava açılmasına vekalet ücreti ile yargılama giderleri şeklinde kamu zararına sebep olan Ender Rehabilitasyon Org. ve Danışmanlık Eğitim Sağlık Tekstil Temizlik Bilg.Day.Tük. Kırtasiye Tur. Mobilya İnş. San. ve Ltd.Şti.'nden (borcun doğuş tarihi 21/08/2023) 1.806,00 TL olan borcunu tüm yazışmalara rağmen yasal süre içerisinde ödemediğini bu nedenle borcun doğuş tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Ender Rehabilitasyon Organizasyon ve Danışmanlık Eğitim Sağlık Tekstil Temizlik Gıda Bilgisayar Dayanıklı Tüketim Kırtasiye Turizm Mobilya İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak davetiyenin (Dava Dilekçesi) ilanen tebligat yapılamasına karar verilmiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28,29 ve 31. Maddeleri gereğince ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca HMK 127. Maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi ihtar ve tebliğ olunur." tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02328752 #ilan.gov.tr