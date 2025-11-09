İLAN

KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

2. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2025/2239 Esas

KARAR NO : 2025/2228

DAVACI: HATİCE ELMERİ - 99449939736 - Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No:49 İç Kapı No:3

Kocasinan/ KAYSERİ

DAVALI : MAHMUD EL CASIM - 99495480008 - Eyüpkent Mah. 4050 Sk. No:6 İç Kapı No:1

Eyyübiye/ ŞANLIURFA

Davacı HATİCE ELMERİ ve Davalı MAHMUD EL CASIM aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı MAHMUD EL CASIM'ın tebligata yarar açık adresinin tespit edilememesi ve herhangi bir mernis kaydının da olmaması nedeniyle dairemizden verilen 08/10/2025 tarih ve 2025/2239 Esas, 2025/2228 Karar sayılı ilamı ile davacı vekilinin istinaf başvuru talebinin HMK'nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

Karara karşı davacı vekili Av. Şifa Nur Şimşek'in20/10/2025 tarihinde temyiz dilekçesi sunduğu görülmüştür.

6100 sayılı HMK.nun 353 ve 361. Maddeleri gereğince kararın davalıya tebliği ile kararın tebliğinden itibaren 2 hafta sürede Yargıtay temyiz kanun yolu açık olduğu,

Temyiz dilekçesi ile ilgili de 2 hafta cevap süresinin olduğu hususu ilanen tebliğ olunur. 07/11/2025

Basın No: ILN02330477 #ilan.gov.tr