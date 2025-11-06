T.C.

KARASU

İCRA DAİRESİ

2025/311 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/311 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İl, Karasu İlçe, KURUDERE/ATATÜRK Mahalle/Köy, 257 Ada, 71 Parsel, Keşif konusu taşınmaz geometrik olarak amorf şekle ve orta eğimli bir topografyaya sahiptir. Parsel kuzey yönde kadastral yola cepheli olup diğer yönlerde komşu parsellere sınırdır. Taşınmaz meskun mahal dışında olup elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Yerinde taşınmaza ulaşım toprak yoldan sağlanmaktadır. Keşif tarihi itibari ile üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp orta sıklıkta ekilmiş yaklaşık 1000 adet yetişkin fındık ağaçları (kapama fındık bahçesi) bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı killi-tınlı toprak bünyesine sahiptir. Parsel Kurudere/Atatürk Mahalle Merkezine 2.3 m,Karasu ilçe Merkezine 11 km. ve Sakarya İl Merkezine 35 km uzaklıktadır. (Kuş Bakışı)

Adresi : Kurudere/Atatürk Mahallesi, Kiraz Yalı Mevkii, 257 Ada, 71 Parsel Karasu/Sakarya

Yüzölçümü : 27.620,42 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000-1/5000 Ölçekli imar planı dışında, 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında orman alanında kalmaktadır

Kıymeti : 10.495.759,60 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydında olduğu gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 13:33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 13:33

05/11/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

