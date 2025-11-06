T.C. BAKIRKÖY 45. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/557

Karar No: 2025/510

İLAN

Evi Terk Eden Çocuğu Ailesini veya Yetkili Makamları Durumdan Haberdar Etmeksizin Yanında Tutmak suçundan Selahattin kızı, Keziban'dan olma, 16/04/1982 Edirne doğumlu,Gül Çimen ATAÇ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda tesis olunan 02/10/2025 gün, 2022/557 Esas ve 2025/510 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında atılı suçtan 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın tebliğe elverişli bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından mahkememiz gerekçeli kararının tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içerisinde belirtilen yasa yollarına başvurmadığı takdirde istinaf başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur.05/11/2025

Basın No: ILN02327923 #ilan.gov.tr