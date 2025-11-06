BARTIN BELEDİYESİ

UZUNKUM RÖMORKÖRÜNÜN SATIŞ İHALESİ İLAN METNİ

İdarenin;

Adresi: Kemerköprü Mah. Elmalık Sk. No:1 74100MERKEZ/BARTIN

Telefon ve faks numarası: 03782271025 - 03782274013

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

Bartın Belediyesi Liman İşletme Müdürlüğüne ait olarak Limanlar Yönetmeliği' nin 13. Maddesinin 2. Fıkrasında istenilen şartları sağlamadığı için hizmet dışı kalan UZUNKUM Römorkörünün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince "Açık Teklif (Açık Arttırma) Usulü" ile yapılacak ihale neticesinde satılacaktır. İhale 19/11/2025 Çarşamba günü Belediye Encümeni huzurunda saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup,

A) (4.200.000,00)TL + KDV muhammen bedel ve (126.000,00)TL geçici teminat miktarı ile satışa sunulacaktır. İhaleye katılmak için istenen belgeler;

Tebligat adresini içerir başvuru dilekçesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (Gerçek Kişiler İçin) Yerleşim Yeri Belgesi, (Gerçek Kişiler İçin) Geçici Teminata İlişkin Belge (Bartın Belediyesi (Mali Hizmetler Müdürlüğü) yatırıldığını gösteren Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Şubesince verilen teminat mektubu) Şartname Alındı Makbuzu, Okunup, kabul edildiği ibaresi ile imzalanmış şartname, İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname, Vekalet edene ait imza sirküleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyanı. Tüzel kişi olması halinde kayıtlı olduğu Vergi Dairesi-Numarası, Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

İhale ile ilgili şartname, diğer evraklar Bartın Belediyesi Liman İşletme Müdürlüğü veya Bartın Belediyesi internet adresinde (https://bartin.gov.tr/) bedelsiz görülebilir. İhaleye Katılmak isteyenler 3.000,00.-TL ücret karşılığında dosyayı Liman İşletme Müdürlüğü'nden satın almak zorundadır. Dosya Ücreti Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacaktır. İhaleye katılmak isteyenler, yukarıda sayılan belgeleri içeren dosyalarını ihale günü saat 12.30'a kadar Bartın Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecekler, ihale sırasında hazır bulunacaklardır. Açık artırmaya iştirak edecek olan tüm isteklilerden muhammen bedelin üzerinde sözlü olarak artırım yapmaları istenecektir. İlan olunur.

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

