T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/94 Esas

KARAR NO: 2025/250

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/05/2025tarihli ilamı ile SSÇ IMAN ELHASAN hakkında Beraat kararı verilmiş olup;Suleiman ve Hanieh kızı, 1983 lübnan doğumlu, Müşteki MOHAMMAD WEHBE tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/11/2025

Basın No: ILN02326670 #ilan.gov.tr