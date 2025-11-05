İLAN

T.C. ELAZIĞ 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/209

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/01/2026 günü saat: 09:15'da ''Bu tebligatı aldığınız tarihten itibaren 1 ay içerisinde haklı bir itirazınızı bildirmediğiniz veya belirlenen süre iççinde paylaşma davası açmadığınız takdirde isten konusu para/taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına karar verilebileceği TMK.644 medde gereğince 392******560 T.C. Kimlik nolu Şü**rü ve H***ze kızı 1949 doğumlu NADİRE GÜLER adına ilanen tebliğ olunur.

