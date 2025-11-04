T.C.

MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas no: 2024/202 Esas 23/10/2025 Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu edilen, Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Fethiye Mahallesinde güneyi 43 parsel, batısı 42 ve 1242 parseller, kuzeyi tapulama harici, doğusu tapulama harici bulunan ve kadastro paftasında taşlık tapulama harici bırakılan taşınmaz ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;

Davacı Davalı Dava: KAZIM YAVUZ 1-MALİYE HAZİNESİ 2-MALATYA BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYESİ

3-YAZIHAN BELEDİYESİ Tapu İptali ve Tescil

(Zilyetliğe Dayalı)

Davacı, dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.

