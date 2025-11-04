T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO :2025/105

KARAR NO :2025/407

MÜŞTEKİ :AZI ABDUL AZIZ, Pasaport no.C2357362, Saca ve Popon oğlu, 1982 Garut doğumlu,Molla Gürani Mah. Molla Gürani Cad. Hotel Grand Anka No: 46 Fatih/İstanbul adresinde oturur.

SANIK :PARVIZ MOHAMMADPOUR, Lalkhan ve Soreya oğlu, 06/09/1985 İran doğumlu, halen İskele Caddesi No:9/1 Bakırköy/İstanbul adresinde oturur. İRAN vatandaşı. Pasaport Numarası: V52972646,

MÜDAFİİ :Av. NACİ ERTÜRK

SUÇ :Gece vakti elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık

GÖZALTI TARİHİ :13/09/2024 -14/09/2024 (Bir gün)

KARAR TARİHİ :18/09/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkındaGece vakti elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık suçundan BERAATİNE karar verilmiştir.

Müşteki AZI ABDUL AZIZyapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Türkiye Geneli yüksek trajlı İlk 5 gazetelerden birinde bir defaya mahsus ve Genel kategoriye dahil İnternet Haber Sitesinden birinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanından itibaren 2 hafta süre içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.03/11/2025

Basın No: ILN02326159 #ilan.gov.tr