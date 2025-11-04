T.C. İSTANBUL 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2008/59 Tereke

İSMAİL HAKKI SAĞLAM TEREKESİ TASFİYE MEMURLUĞUNDAN

AÇIK ARTIRMA YOLU İLE TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

Müteveffa İsmail Hakkı Sağlam terekesinin tasfiyesi T.M.K. nun 612 nci maddesi uyarınca iflas hükümlerine göre yapılmakta olup, müteveffanın terekesine ait, aşağıda tapu kaydı, vasfı ve muhammen değeri belirtilen taşınmazın açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Taşınmazların Tapu Kaydı, Niteliği, Kıymeti :

1. TAŞINMAZ :

TAPU KAYDI : Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, 12131 ada, 6 parselde kayıtlı 118.303,00 m2 miktarlı arsada müteveffa adına kayıtlı 336/118303 pay (336,00 m2). Taşınmazın şerh/beyan/irtifak hanesinde; "Antalya 1.İdare Mahkemesinin bila tarih 2014/122 E.sayılı dosyası ile davalıdır. (17.11.2015 tarih 2002 yev.); Antalya 1.İdare Mahkemesinin bila tarih 2019/239 E.2019/548 K.sayılı dosyasında davalıdır. (17.11.2015 tarih 2002 yev.); Antalya 2.İdare Mahkemesinin 2020/473 E.2021/1160 K. ile imar iptal kararı vardır. (18.02.2022 tarih 4084 yev.)" hususları belirtilmiştir.

İMAR DURUMU : Antalya 2.İdare Mahkemesinin 2020/473 E.2021/1160 K. ile imar iptal kararı vardır. (18.02.2022 tarih 4084 yev.)

ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz, Sarısu Mahallesi 133-134-167.Sokaklar arasında olup, (Hurma Mahallesi tapulamalı 12131 ada 6 parsel) Konyaaltı/Antalya adresindedir. Parselin kısmen boş ve kısmen muhtelif ağaçların dikili olduğu, bahçe olarak kullanıldığı, yer yer tel örgü ile çevrili alanların mevcut olduğu, parselde inşai muhdesat bulunmadığı parselin kuzey-doğu ve batı çevresinde 167-133-134.sokakların ve 167.Sokakta kaldırımın bulunduğu, yolların asfalt olduğu, ulaşımın kolay olduğu, toplu taşım araçlarıyla parsele ulaşılabileceği, parselin güney cephesinde bulunan Hurma Pissu Arıtma Tesisinin faal durumda olduğu, parsel yakınından elektrik hattının geçtiği ve direklerin mevcut olduğu, görülmüştür. Parsel çevresi belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Kıymeti : (21.08.2024 tarihli bilirkişi raporu ile Terekeye ait taşınmaz payının değeri) 10.080.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 19.12.2025 günü saat 15:00-15.10 arası

2. Satış Günü: 23.01.2026 günü saat 15:00-15:10 arası

Satış Yeri: İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2. TAŞINMAZ:

TAPU KAYDI: Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Hurma Mahallesi, 12117 ada, 3 parselde kayıtlı arsada müteveffa adına kayıtlı 376/756 payı (376,00 m2).Taşınmaz şerh/beyan/irtifak hanesinde; "Antalya 2.İdare Mahkemesinin 2020/473 E.2021/1160 K.sayılı kararına istinaden imar uygulaması işlemine başlanılmıştır. (28.04.2022 tarih 11157 yev.)" hususu belirtilmiştir.

İMAR DURUMU: Konyaaltı Belediyesi e imar'dan alınan 1/1000 ölçekli imar durum belgesine göre; Hurma Mahallesi (mahallen Sarısu Mahallesi) 12117 ada 3 parsel 0,80 emsalli yapılaşma koşullarına sahip, KONUT ALANINDA kalmaktadır. İnşaat nizamı belirtilmemiştir.

ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz, Sarısu Mahallesi 12117 ada 3 parsel 121.Sokak (Hurma tapulamalı) Konyaaltı/Antalya adresindedir. Parselin boş parsel olduğu, kuzey-batıda bulunan parselde yeni yapılan binanın bulunduğu, parsele ulaşan yolun bulunmadığı, Hurma Caddesinin stabilize yol olduğu, toplu taşım araçlarıyla parsel yakınına kadar ulaşılabileceği, parselin 450 m batısında bulunan Hurma Pissu Arıtma Tesisinin faal durumda olduğu, parsel yakın çevresinin belediye ve altyapı hizmetlerinden yararlandığı, görülmüştür.

Kıymeti : (21.08.2024 tarihli bilirkişi raporu ile Terekeye ait taşınmaz payınındeğeri) 18.800.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü: 19.12.2025 günü saat 15:20-15.30 arası

2. Satış Günü: 23.01.2026 günü saat 15:20-15:30 arası

Satış Yeri: İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu



Satış Şartları:

1-İhale Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 49. Maddesi gereğince resmi tasfiyede açık artırma suretiyle yapılacaktır. Teklifler, ihale gün ve saatinde, belirtilen Satış Yerinde ihaleye katılım sağlanmak suretiyle verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde, 2. Satış Günü ve saatinde, belirtilen Satış Yerinde ihaleye katılım sağlanmak suretiyle verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si oranında pey akçesini memleket parası ile T. Vakıflar Bankası nezdinde Tereke Mahkemesince açılmış olan TR30 0001 5001 5800 7312 5740 01 IBAN no.lu hesaba yatırmaları veya milli bir bankanın bu miktar kadar teminat mektubunu veya teyidi yapılmış bloke çekini ihale başlamadan önce tevdi etmeleri gerekmektedir. Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir. İhale bedelinin, ihale tarihinden itibaren 10 gün içinde ödenmesi gerekmektedir. Tüm tapu alım-satım harç vergi ve masrafları alıcısına aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-Satış bedeli belirlenen süre içinde ödenmezse ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Tereke Tasfiye Memurluğunca tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

4-Tereke Tasfiye Memuru ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde satışı ertelemekte serbesttir. İhale; satış tutanağının Mahkemece onaylanması ile tamamlanacaktır. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmaz ile ilgili bilirkişi raporunu inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Satış şartnamesi ile taşınmaza ilişkin bilgileri içeren bilirkişi raporları Mahkeme dosyasında görülebilir. İlan olunur. 31.10.2025

