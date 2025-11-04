T.C. BUCAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/389

DAVALI : HÜSEYİN ŞENGEZE No:264 Boğazköy. Bucak/ BURDUR

Davacı Orman İdaresi tarafından davalılar aleyhine açılan Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanen tebliğden itibaren HMK.122, 126, 127, 128, 129 ve 131.maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

