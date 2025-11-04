Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/6419 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6419 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Sincan İlçesi, Akşemsettin Mahallesi, 215 ada 5 parselde Kargir Okul Yeri ( Çok katlı Erkek öğrenci yurt binası olarak kullanılmış arsası ile birlikte tamamı satılacaktır, detaylı bilgileri esatış.uyap.gov.tr de 28/11/2025 tarihi 10:12 itibariyle bilirkişi raporundan görülebilecektir. )

Adresi : Akşemsettin Mahallesi,Sakarya Sokak, No:10 Sincan Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 390,00 m2Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Var , Taşınmazın; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında, 4 katlı "Konut Alanı"kullanımında kaldığı tespit edilmiştir.

Kıymeti : 25.621.310,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 10:12

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

