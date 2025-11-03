T.C. VAKFIKEBİR SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
VAKFIKEBİR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/17 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/17 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, RESULLÜ Mahalle/Köy, olukyanı(cami) Mevkii, 763 Ada, 14 Parsel,
Adresi : Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi Resullü Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü : 1.068,60 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.687.896,00 TL
KDV Oranı : Konut için %1, arsa için %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 12:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 12:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 12:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Trabzon İl, Beşikdüzü İlçe, RESULLÜ Mahalle/Köy, KINAKAYASI Mevkii, 757 Ada, 45 Parsel,
Adresi : Trabzon İli Beşikdüzü İlçesi Resullü Mahallesi Beşikdüzü / TRABZON
Yüzölçümü : 9.516,29 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.755.682,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 13:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 13:45
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
