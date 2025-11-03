T.C. SİVEREK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1014 Esas

İLAN

Davacı Ahmet Çay Vekili Av. Erkan İlik tarafından davalı Maliye Hazinesi, Siverek Belediye Başkanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karar uyarınca,

İlan Konusu: Dava konusu taşınmaz; Mahkememiz dava dosyasına konu taşınmazın Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Uzunziyaret Mahallesi, M43-d-13-d pafta numaralı, köyiçi yerleşim yerinde bulunup sınır itibariyle kuzeyinde dere ve dereden sonra Siverek İlçesi Uzunziyaret Mahallesi 0/255 nolu parsel, doğusunda Tapulama Harici(Taşlık) alan, güneyinde Tapulama Harici(Taşlık) alandan sonra en yakın 0/167 nolu parsel ve batısında ise Tapulama Harici (Taşlık) alanlar ile çevrili olduğu, dava konusu taşınmazda iki adet yığma yapının bulunduğu, ev ve ahırın 146.53 M2 olup toplam alanın 655,39 M2 olduğu, dava konusu taşınmazın Şanlıurfa İli Siverek İlçesi Uzunziyaret Mahallesi Küme Evleri sınırları içerisindeki bahse konu tapusuz taşınmaz ile ilgili olarak mahkememizde tapusuz taşınmazın tescili davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren (mahalinde yapılacak ilanın sonuncusundan itibaren) 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından veya tescil koşulları gerçekleşmediğinden bahisle itiraz edemediği taktirde bu yerin davacı adına tesciline karar verileceği M.K.nun 713/4-5 maddeleri uyarınca ilan olunur.19/08/2025

