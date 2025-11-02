T.C.

KONYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/4622 EsasKARAR NO : 2025/1329

İLAN

DAVALI : ALAEDDİN DEMİRKESEN (T.C. Kimlik Numarası : 369*****594)

Davalıya yapılan tüm tebligatların iade edilmesi ile ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Karar:Mahkememizden verilen 08/05/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile "Davanın KABULÜ İLE; Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sille Subaşı Mah., 29588 Ada, 3 Parsel,sayılı taşınmazdaki ORTAKLIĞIN UMUMA AÇIK SURETTE SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE" satış bedelinin, harçlarının, tapu harçlarının, arabuluculuk ücretinin payları oranında taraflara aidiyetine, vekalet ücreti ve masrafların davalılardan alınarak davacıya verilmesine hükmedilmiştir.

Mahkememiz kararı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

