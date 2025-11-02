T.C.

KARAPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/30 Esas

İLAN

İLGİLİDAVALI : Tevfik ÖZGÜL-LONDRA /BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI

Davacı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tevfik ÖZGÜL arasında mahkememizde görülmekte olan yargılamanın yenilenmesi davası nedeniyle; davalı Tevfik ÖZGÜLün yurtdışı adres araştırmasından bir netice alınamadığından tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.Mahkememizce alınan 26/12/2023 tarihli bilirkişi raporunda dava konusu Konya ili Meram ilçesi Yenibahçe 38295 ada 1 parsel sayılı taşınmazın toplulaştırma sonucu oluşan aynı mahalle 41505 ada 1 parsel sayılı taşınmaza giden davalı Tevfik ÖZGÜL hissesinin 122/14640 olduğu,Konya ili Meram ilçesi Yenibahçe 38296 ada 28 parsel sayılı taşınmazın toplulaştırma sonucu oluşan iki ayrı taşınmazdan aynı mahalle 41509 ada 6 parsel sayılı taşınmaza giden davalı Tevfik ÖZGÜL hissesinin 280/33600- toplulaştırma sonucu oluşan aynı mahalle 41509 ada 12 parsel sayılı taşınmaza giden davalı Tevfik ÖZGÜL hissesinin 234/28080 olduğunun rapor edildiği, ilanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı,davalı Tevfik ÖZGÜLün (TCKN:29411101694) bilirkişi raporuna karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içinde itiraz edebileceği, aksi halde itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu bilirkişi raporu tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

