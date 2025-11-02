T.C.

ANKARA BATI 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/432

DAVALI : AK-ELİT OKUL-TUR TAŞIMACILIK OTOMOTİV TURİZM İNŞAAT PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ HURDA ISITMA SOĞUTMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, V.N.:0110468533

Mahkememizin 2025/432 esas sayılı dosyasında davacı Enes Emin Yılmaz tarafından aleyhinize açılan tazminat davası nedeniyle;

Mahkememizce tarafınıza yapılan tebligatın ulaşmaması nedeniyle dava dilekçesi ve tensibin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

İlan tarihinden itibaren 2 hafta içinde davacı sayısı kadar örneği ile birlikte davaya cevap dilekçesi verilebileceği, HMK'nın 318. maddesi uyarınca dilekçeler ile tüm delillerinizi açıkça bildirmek ve sunmak zorunda olduğunuz, süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesi içeriğinin HMK.129.mad. uygun olması gerektiği, cevap dilekçesinde eksiklik bulunması halinde aynı yasanın 130. md. uyarınca işlem yapılacağı, duruşma günü olan 16/12/2025 tarihinde saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

