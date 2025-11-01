2. İLAN
T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2022/355 Esas
EMİNE AYAZ'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET AYAZ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.09.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 20051510600
ADI SOYADI : MEHMET AYAZ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1965
DOĞUM YERİ : ÇATPINAR
