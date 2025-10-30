Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2024/106 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 112 Ada, 49 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi,Gökçebağ 112 Ada 49 Parsel Sayılı Taşınmaz Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 32.620,06 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 4.893.009,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 10:03

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:03

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:03

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 131 Ada, 44 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi131 Ada 44 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.920,35 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 460.884,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:04

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:04

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:04

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 132 Ada, 73 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi132 Ada 73 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.172,34 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 1.877.553,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 12:04

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:04

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 12:04

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 138 Ada, 13 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi138 Ada 13 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 7.255,27 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.902.108,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 13:33

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:33

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:33

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 101 Ada, 75 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi101 Ada 75 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 4.143,77 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 745.878,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 14:33

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:33

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:33

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 101 Ada, 80 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi101 Ada 80 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 3.399,60 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 611.928,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 10:03

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:03

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:03

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 143 Ada, 19 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi143 Ada 19 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 417,88 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 172.152,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 11:03

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 11:03

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:03

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 143 Ada, 21 Parsel,açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi143 Ada 21 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 274,17 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 132.668,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 12:03

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 12:03

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 12:03

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 140 Ada, 47 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi140 Ada 47 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 1.327,79 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 703.728,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:30

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:30

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, GÖKÇEBAĞ Mahalle/Köy, 119 Ada, 11 Parsel,açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Gökçebağ Mahallesi119 Ada 11 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 211,45 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 169.160,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:30

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 14:30

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 14:30

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Ayaş İlçe, BAYRAM Mahalle/Köy, 142 Ada, 62 Parsel, açık artırmaya ilişkin şartlara, satış ilanına ve ayrıntılı bilirkişi raporu ile açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/106 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Ayaş İlçesi, Bayram Mahallesi142 Ada 62 ParselNoluTaşınmazın, Ayaş / ANKARA

Yüzölçümü : 3.741,51 m2

İmar Durumu :-

Kıymeti : 2.244.906,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2026 - 10:01

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:01

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

