T.C. DİYARBAKIR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı : 2025/610 Esas Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen DENİZ AKICI hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 22.10.2025
GAİP TC KİMLİK NO : 32185407336
ADI SOYADI : DENİZ AKICI
BABA ADI : HATİP
ANA ADI : NURE
DOĞUM TARİHİ : 05/09/1998
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
Basın No: ILN02321850 #ilan.gov.tr