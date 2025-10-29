İLAN

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/57 Esas

Konu : GAİPLİK İLANI AYDIN DEFTERDARLIĞIMUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; TMK MD. 588 GÖNDERMESİ İLE AYNI KANUNUN 32 VD. MADDELERİ GEREĞİNCE;Gaipliğine karar verilmesi istenilen, Aydın İli, Efeler İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 608 ada, 16 parselde hissedar olarak bulunan; İbrahim kızı Fatma, İbrahim kızı Gülsüm,İbrahim kızı Ummuhan, İbrahim oğlu İsmail, İbrahim oğlu Mustafa, İbrahim oğlu Osman, İbrahim oğlu Süleyman 'nın yaşayıp yaşamadığı, yaşıyor ise nerede olduğu hakkında bilgisi olanların ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.10.2025

