T.C. ANAMUR SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Anamur İlçe, GERCEBAHŞİŞ Mahalle/Köy, Çamurlu Mevkii, 164 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz 10.490,81 m² yüzölçümlü olup tapuda tarla vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 9.441.729,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre belirtme (DSİ)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:41

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:41

23/10/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

