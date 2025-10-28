T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.24913440-2024/547-Ceza Dava Dosyası

2025/281-Karar No

İLAN KARARI

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin 2024/547 Esas 2025/281 Karar sayılı 12.05.2025 tarihli ilamı ile; 534*****914 TC kimlik numaralı Alihan ve Hanım oğlu 29.01.1972 Kağızman doğumlu KEMAL AYDIN hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olmakla,

Sanığın bilinen adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ döndüğü, MERNİS ve yerleşim adresinin bulunmadığı,sanığın kolluk araştırmasında adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, sanığın adresi Mahkememizce meçhul olarak kabul edilmiştir.

Sanık KEMAL AYDIN hakkında yargılama neticesinde: Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK.nun204/1 madde uyarınca netice olarak 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezasıi le cezalandırılmasına dair karar verildiğine ilişkin iş bu hüküm özetinin,

1-7201 sayılı Kanun'un 29.maddesi gereğince ülke genelinde tirajı 50.000'in üzerinde bir gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde; sanık KEMAL AYDIN için İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Sanık hakkındaki hükmü içerir Mahkememiz kararının son ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-İlanen tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde Mahkememize ya da eşdeğer başka bir mahkemeye sunulacak yazılı dilekçeyle veya zabıt katibine usulünce sözlü beyanda bulunulması ve düzenlenecek tutanağın hakime onaylatması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere, yasal süresi içerisinde kanun yolu başvurusunda bulunulmadığı takdirde ise hükmün kesinleşme işlemi yapılarak infaz edileceğine dair,

Karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27.10.2025

Basın No: ILN02321834 #ilan.gov.tr