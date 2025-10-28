T.C. TATVAN İCRA DAİRESİ

2025/11 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bitlis İl, Tatvan İlçe, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, AHLAT YOLU MEVKİİ Mevkii, 218 Ada, 3 Parsel, B BLOK 4 ...

Adresi : Bitlis İli Tatvan İlçesi Karşıyaka Mahallesi 218 Ada 3 Parsel ; Ahlat Yolu Mevkii Tatvan / BİTLİS

Yüzölçümü : 195,68 m2

Arsa Payı : 15/490

İmar Durumu : VAR

Kıymeti : 3.750.071,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: 1-) Beyan: Taşınmaz Üzerinde YÖNETİM PLANI TARİHİ : 26/02/1998 2-) 2-) Beyan: Taşınmaz Üzerinde AT Doğal Sit-Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanıdır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 15:00

26/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02321319 #ilan.gov.tr