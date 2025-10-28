T.C. İSTANBUL 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/896

KARAR NO : 2025/383

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2025 tarihli ilamı ile sanık MUSTAFA ULA hakkında;

Sanığın üzerine atılı kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçu usulen sabit sayılmakla; 5237 Sayılı TCK'nun 61/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç kastının ve meydana gelen zararın ağırlığı, aynı eylemi gerçekleştirmedeki ısrarı, failin güttüğü amaç ve suç kastındaki yoğunluk nazara alınarak eylemine uyan TCK'nun 191/1.maddesi gereğince ,takdiren ve teşdiden 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın eylemini bir suç işleme kararı altında sürdürdüğü anlaşıldığından cezası 5237 Sayılı TCK'nun 43/1 maddesi gereğince takdiren 1/4 oranında artırılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Sanık Mustafa ULA:(Yusuf ve Sultan oğlu, 04/02/1982 KADİRLİ doğumlu, OSMANİYE, KADİRLİ, İlbistanlı mah/köy nüfusunda kayıtlı.)' sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanığa gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulundu ğuyer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 13/10/2025

Basın No: ILN02322268 #ilan.gov.tr