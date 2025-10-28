T.C. İSTANBUL 65. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/463

KARAR NO : 2025/243

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/04/2025 tarihli ilamı ile sanık RIDVAN KARATAŞ hakkında;

Sanığın müştekiye yönelik basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede "kasten yaralama" suçunu işlediği sübut bulmuş olmakla, eylemine uyan 5237 Sayılı Yasanın 86/2. maddesi uyarınca, suçun işlenmesindeki biçim ve özellikler dikkate alınarak TCK'nun 58/3.maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı cezadan hareket edilip alt sınır uygulanmak suretiyle, sanığın 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verilmiş olup,

Dosyanın müştekisi olan YOUNESS ABDERRAFI (Rafika ve Omar oğlu, 1993 CASABLANCA doğumlu )' tüm aramalara rağmen bulunamamış, müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilanın yayımlanmasından itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği aksi takdirde, ilamın gazetede yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın kesinleştirileceği hususu İLAN OLUNUR. 07/10/2025

Basın No: ILN02322280 #ilan.gov.tr