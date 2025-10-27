T.C. ŞANLIURFA

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90308303-2025/646-Ceza Dava Dosyası 23.10.2025 Konu :İLAN

Sait ve İslim oğlu, 01/01/1967 doğumlu, Bozyazı Mh. Bozyazı Kümeevleri Bzur Destan Köyü Camii No:203 Halfeti/ŞANLIURFA adresinde oturan sanık İsmail YİĞİT hakkında Şanlıurfa 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/646 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen24/09/2025 tarih, 2025/646 E ve 2025/690 K sayılı karar ile görevsizlik kararı verilmiş olup, sanığın mevcut adresine yapılan tebligatın bila ikmal edildiği,mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın her herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, her hangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olması nedeniyle , 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulüne uygunistinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

Basın No: ILN02320141 #ilan.gov.tr