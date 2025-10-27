İLAN

T.C. AFŞİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/95 Esas

DAVACI : ALİ KILINÇ T.C. 16********52

DAVALILAR : 1- AFŞİN MALİYE HAZİNE Afşin Afşin/ KAHRAMANMARAŞ

2- KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İsmetpaşa Mah Azerbaycan Bulv No: 25 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ

3- AFŞİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı Ali KILINÇ tarafından Davalılar aleyhine açılan davanın yapılan yargılamasına esas olmak üzere; dava konusu Kahramanmaraş ili, Afşin ilçesi, Arıtaş mahallesi, Kayaaltı mavkisi sınırlarında bulunan harita bilirkişisi Murat GÜNER'in 01/11/2024 tarihli raporunda gösterilen 234 ada 24 ve 25 parsel ile çevrili olan 3.822,34 m2 büyüklüğündeki dava konusu tescil harici taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığı, davacı bu taşınmazın kendi adına tescili talepli dava açmış olup, bu yerin kendisi adına tescilini talep etmektedir. Bu taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişilerin 2024/95 esas sayılı dosyamıza ilan tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaat edebilecekleri TMK 'nın 713. Maddesi uyarınca İlan olunur.20/10/2025

Duruşma günü:05/02/2026 günü saat: 09:51

Basın No: ILN02319774 #ilan.gov.tr