İ L A N

T.C. NAZİLLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/167 Esas

Davacı, Nuri Güler ile Davalılar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yenipazar Mal Müdürlüğü ve Yenipazar Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle; Yukarıda tarafları yazılı mahkememizde görülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı tapu iptal ve tescil davası nedeniyle, Dava konusu taşınmazın doğusu Yenipazar ilçesi Hamzabali mahallesi Bozova mevkisi, batısı Sultanhisar ilçesi Salavatlı mahallesi 143,144,147 parsel, kuzeyi Yenipazar ilçesi Hamzabali mahallesi Bozova mevkii 3011 parsel, güneyi 2998 ve 2994 parsel sayılı sayılı taşınmazın Menderes nehri ve Hakkı İncedayı'nın kullandığı taşınmaz olan yaklaşık 40 dönüm kadar büyüklüğündeki taşınmaz ile Sultanhisar-Yenipazar sınırında bulunan Yenipazar-Hamzabali 2993 parsele kuzeyde, doğu kısmında Sultanhisar-Salavatlı Bozova mevkii 3318 parsel, güneyde Yenipazar-Hamzabali Bozova mevkii 2991 parsele komşu yaklaşık 10 dönüm kadar olan yukarıda belirtilen taşınmazlarda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 AY içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da davalılara karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02319330 #ilan.gov.tr