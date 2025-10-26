Örnek No:55*
T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4300 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, HACILAR/SAĞLIK Mahalle/Köy, 994 Ada, 37 Parsel,
Adresi : Hacılar Sağlık Mah., 994 Ada 37 Parsel(Eski 31 Parsel) Kırıkkale Merkez /KIRIKKALE
Yüzölçümü : 935,41 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kask, Taks, Hmax: meskun konut alanlardan olup Emsal:A-3 Yoldan 5 m Komşudan 3 m dir.
Kıymeti : 1.779.021,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:06
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:06
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:06
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, HACILAR/SAĞLIK Mahalle/Köy, 994 Ada, 36 Parsel,
Adresi : Hacılar Sağlık Mah., 994 Ada 36 Parsel(Eski 31 Parsel) Merkez / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.033,66 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kask, Taks, Hmax: meskun konut alanlaran olup Emsal: A-3 Yoldan 5 km komşudan 3 m dir.
Kıymeti : 2.968.410,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:06
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 11:06
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:06
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
