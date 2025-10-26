T.C. GELİBOLU SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GELİBOLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/73 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/73 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : BAYIRKÖY KÖYÜ 211 ADA 7 NOLU PARSEL

Dosya içerisindeki tapu kayıtlarında, Taşınmazın Çanakkale İli Gelibolu İlçesi Bayırköy Köyü 211 Ada 7 Parsel, Galata Çukuru mevkiinde, 37.650,37 m2 yüzölçümlü ve tarla vasfında olduğu, tapu kaydında, yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamayacağı, sınırlı ve aynı hak tesis edilemeyeceği ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı beyanlarının bulunduğu, kadastral yola cephesinin bulunduğu, keşif esnasında buğdaygil ekili durumda olduğu, tarımsal sulama imkanı bulunmadığı için kuru tarım şartlarında üretim yapılan mutlak tarım arazisi olduğu, üzerinde ekonomik değeri olan ağaç veya yapı gibi muhdesat bulunmadığı görülmüştür.

İmar Durumu :Taşınmaz, Gelibolu Belediyesi mücavir alan sınırları dışında, köy yerleşik alanı sınırı dışında kalmakta olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çanakkale Gelibolu 17.ETBAR Gelibolu Yarımadası 3.Kısım Sit Alanı içerisinde,1/100000 Ölçekli Balıkesir -Çanakkale Çevre Düzeni Planında "Tarım Alanı" içerisinde kaldığı ve doğal sit alanında bulunduğu dosyadaki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31.01.2023 tarih ve 49966 sayılı yazısında belirtilmiştir.

Kıymeti : 12.236.370,25 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2025 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 10:34

22/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

