İ L A N

T.C. BANDIRMA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/8 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa TALAT KURDAŞ tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

BALIKESİR ili, MANYAS ilçesi, KIZIKSA mah/köy 20 Cilt, 311 Aile sıra no 12 sırada nüfusa kayıtlı 15/11/1943 doğumlu 17/12/2014 tarihinde vefat eden müteveffa TALAT KURDAŞ hakkında alacaklı ve borçlu olanların veya adı geçenle ilgili mal varlığının aktif ve pasifi (alacak ve borcu) ile ilgili bilgi sahibi olanların varsa belgeleri ile birlikte işbu ilandan itibaren 1 ay içerisinde Bandırma Sulh Hukuk mahkemesinin 2025/8 Tereke sayılı dosyasına bilgi vermeleri gerektiği, verilecek evrak ve belgeler karşılığında makbuz isteyebilecekleri, alacaklıların belirtilen süre içerisinde alacaklarını bildirmemeleri halinde Türk medeni Kanunu'nun 629. Maddesi hükümlerinin uygulanacağı ilanen tebliğ olunur.

