T.C. İstanbul Anadolu 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/632 Esas 17.03.2025

İLAN

Mustafa Hakkı'dan olma Remziye'den doğma, 12/03/1938 doğumlu, Konya Kadınhanı nüfusuna kayıtlı,davalı Aysel TENEKECİ (TC: 14*****58) aleyhine davacı Filiz ÖZER tarafından Tapu İptali ve Tescil davası açıldığı, 07/08/2024 tarihli ara karar ile ihtiyati tedbirin reddine karar verildiği, davacı vekilinin istinaf dilekçesi ile 07/08/2024 tarihli ara kararının düzeltilerek talebinin kabulünü talep edilmiş olmakla; son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra işbu tebliğin yapılmış sayılacağı ve bu sürenin bitimi ile öngörülen sürenin başlayacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere davalı Aysel TENEKECİ'ye ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02320645 #ilan.gov.tr